«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.88.

«Спартак», кажется, нашёл свою игру под руководством Деяна Станковича. Теперь очень редко пропускает, а забивает даже больше, чем нужно. Шутка, конечно, однако в шести последних матчах четыре разгромные победы, а разница забитых и пропущенных — 12-0.

Оступиться пришлось на грозненском «Ахмате», с которым, впрочем, преимущество по ударам составило 22 на 5, а по владению мячом — 75% на 25%. В данном случае итоговые нули на табло надо оценивать негативно. А вот свежую нулевую ничью с «Зенитом», напротив, можно записать себе в актив. К победе оказались намного ближе. И до удаления Эраковича смотрелись опаснее, конкретнее. Да и просто лучше.

Ничем подобным махачкалинское «Динамо», конечно, похвастаться не может. Зато команда, которая ещё полгода назад выступала в Первой лиге, сейчас самоотверженно бьётся за сохранение прописки в РПЛ. И, надо сказать, местами получше бывшего соседа по ФНЛ «Акрона». За шесть туров махачкалинцы добыли победу и две ничьи.

Есть у дагестанского клуба успехи и в Кубке России. В 1-м туре обыграл «Крылья Советов» (1:0), а во 2-м дал бой московскому «Динамо» (1:2). Разумеется, даст бой и «Спартаку». Скорее всего, придётся выстраивать мощный оборонительный блок и играть на контратаках. У «Ахмата», например, это получилось.

«Спартак», как мы помним, сам хорошо играет в защите. А это значит, что голевого парада в Москве в предстоящем матче не предвидится. При таких раскладах можно даже выбирать. Просто тотал меньше 2.5 мяча уже идёт с неплохим коэффициентом. Но можно сдобрить его ставкой на то, что хозяева не проиграют. Уж больно они симпатично смотрятся.