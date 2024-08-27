«Факел» — «Рубин»: эксперты оценили шансы в матче Кубка России

27 августа в Воронеже состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Факел» — «Рубин». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом: поставить на победу воронежцев можно с коэффициентом 2.70. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2700 рублей.

Успех казанцев оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Факел» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66.

Если забьют футболисты «Факела», сыграет коэффициент 1.38. Гол в исполнении «Рубина» доступен с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.