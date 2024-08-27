«Факел» — «Рубин»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Рубин».

Ставка: победа «Рубина» за 2.75.

«Факел» прервал свою безвыигрышную серию, которая насчитывала семь встреч кряду. Он дома победил «Оренбург» (1:0). Помогла поддержка болельщиков, вернувшихся на трибуны. Ранее «огнеопасные» провели игру с «Акроном» (1:2) в Кубке России без болельщиков по распоряжению губернатора Воронежской области.

Говорить о разительных положительных переменах после отставки Игоря Черевченко пока что не приходится. Дмитрий Пятибратов только начал отлаживать механизмы и возвращать команде из Воронежа привычный стиль. Она ещё очень уязвима, нестабильна и хрупка. Единственный мяч в прошлом туре забили прямым ударом со штрафного.

У «Рубина» всё совершенно иначе. Он уступил лишь «Зениту» (0:4 и 0:1) и «Химкам» (2:3), причём во всех трёх случаях подопечные Рашида Рахимова продемонстрировали приятный глазу слаженный футбол. Ещё они сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), а победили «Пари НН» (4:2), «Акрон» (4:0 и 2:1), а также махачкалинское «Динамо» (2:0).

Рахимов здорово выстроил игру через техничных легионеров. В Кубке России Рахимов пока что ни разу не выпускал Даку, но качество игры команды без лучшего бомбардира не становилось принципиально хуже. Отнюдь. У казанцев отлично получалось создавать моменты. В матче 1-го тура группового этапа «Акрону» они могли забить значительно больше, чем четыре мяча.

Ещё немаловажно, что «Рубин» очень хорош на выезде. В гостях он чувствует себя не менее уверенно, чем дома. Давление болельщиков «Факела» не должно отразиться на подопечных Рашида Рахимова. Отменная дисциплина и трудолюбие — залог успеха 59-летнего прагматичного специалиста.