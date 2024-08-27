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Букмекеры оценили шансы «Барселоны» одержать третью победу подряд в Ла Лиге

Букмекеры оценили шансы «Барселоны» одержать третью победу подряд в Ла Лиге
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27 августа на стадионе «Вальекас» в Мадриде состоится матч 3-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» — «Барселона». Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

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«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, одержав две победы в двух матчах. «Райо Вальекано» с четырьмя баллами идёт восьмым.

Сделать ставку на третью победу каталонцев можно с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности.

Победа «Райо Вальекано» при этом оценивается коэффициентом 5.10 (19%), а ничья — коэффициентом 4.07 (24%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74. Гол в каждом тайме идёт за 1.68.

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