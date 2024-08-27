«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Барселона».

Ставка: «Барселона» победит с разницей в один мяч за 3.80.

У «Барселоны» под руководством Ханс-Дитера Флика пока всё хорошо. «Барселона» — одна из двух команд, кто пока не терял очки в чемпионате Испании. Причём соперники были не робкого десятка. Сперва одолела «Валенсию», а недавно — «Атлетик» Бильбао. В обоих случаях со счётом 2:1, но преимущество было на стороне каталонцев каждый раз.

Показательно, что три из четырёх голов каталонцев забил Роберт Левандовски. Работа уже со знакомым по «Баварии» тренером идёт на пользу как всей команде, так и польскому нападающему лично. А если вы подумали, что Флик выезжает на знакомых ветеранах, то зря! У Ламина Ямаля на этом отрезке гол+пас.

Стоит также отметить Пау Кубарси. 17-летний центральный защитник против «Атлетика» сыграл крайне внимательно. Если так будет продолжаться, то сине-гранатовые закрепятся в лидерах. Скорее всего, преимущество у них будет и в матче с «Райо Вальекано». Причём несмотря на то, что в последнее время играть с этим соперником было непросто.

Хотя непросто будет и теперь. «Райо» неплохо выступил в 1-м туре испанской Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:1), использовав свои шансы в атаке. А во 2-м туре добился лишь нулей с «Хетафе» (0:0). При этом в СМИ ходит информация о подписании Хамеса Родригеса, что, конечно, станет усилением. Но даже так команде надо отдать должное за неплохой старт.

«Барселоне» будет тяжело в Мадриде ещё и потому, что для «Райо» матч станет первым домашним в сезоне. Однако «Барселона» — всё равно фаворит. Запас ошибок у подопечных Ханси Флика очень небольшой ввиду превосходства «Реала». Так что валять дурака они явно не станут. Ждём тяжёлую победу в предстоящей встрече – ровно в один мяч.