Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча «Динамо» — «Крылья Советов»

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В среду, 28 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу столичной команды можно с коэффициентом 1.57, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победа «Крыльев Советов» в основное время оценивается коэффициентом 5.60 — это около 17% вероятности. Ставки на ничью после двух таймов принимаются за 4.90 (20%).

При этом аналитики считают, что встреча должна получиться результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.44.

Заключить пари на «обе команды забьют» предлагается с коэффициентом 1.69.

Самый вероятный исход — 2:1 в пользу «Динамо» (7.90). Победа бело-голубых 2:0 идёт за 8.10, на ничью 1:1 дают 8.20. Если «Динамо» выиграет 1:0, зайдёт коэффициент 8.60.