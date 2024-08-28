«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 2.00.

После удачных матчей с махачкалинским «Динамо» (2:1) и, внимание, самарскими «Крыльями Советов» (1:0) московское «Динамо» вновь уступило крепкому оппоненту. В последнем туре чемпионата России столичная команда ничего не смогла поделать с «Краснодаром» на своём поле — 0:1. Почему вновь? Потому что ранее было поражение от «Зенита» с тем же счётом.

А ведь бело-голубые неплохо начали сезон, забив по три мяча «Факелу» и «Локомотиву». Однако в последних играх с атакой есть определённые проблемы. Жуткая реализация не позволила набрать очки с командой Мурада Мусаева. Создали-то бело-голубые предостаточно.

«Крылья Советов», в свою очередь, ожидаемо улучшают свои результаты. Конечно, гораздо медленнее, чем хотелось бы, но сдвиги в лучшую сторону есть. Например, на выходных команда одержала домашнюю победу над «Пари НН» со счётом 3:1. Дублем отметился новичок Томас Гальдамес. То есть забивать футболисты Игоря Осинькина не разучились.

Причиной плохого старта (команда временно была на дне РПЛ) называются физические кондиции игроков. И действительно — прошло время, набрали форму и улучшили свои показатели. А дальше тонус должен сделать своё дело. В прошлый раз самарцы проиграли «Динамо» по делу. Но если взглянуть на историю очных встреч, то здесь часто голы в обе стороны.

На наш взгляд, логично ждать, что оба соперника забьют и теперь. Московское «Динамо» нестабильно и, вероятно, даст лидерам отдохнуть перед выездом в Оренбург в следующем туре чемпионата России. Самарские «Крылья Советов», напротив, улучшили общее физическое состояние и на кураже после победы.

Букмекеры дают довольно низкий коэффициент на голы в обе стороны. Поэтому придётся либо объединять с тоталом больше, либо мудрить с форами. Учитывая, что бело-голубые пропустили пять мячей за два тура Кубка России, мы бы остановились на первом варианте.