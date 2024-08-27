«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Тимура Журавеля на матч Кубка России

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.97.

«Мне кажется, что «Ахмат» явно недобирает в последнее время, во многом из-за травм.

ЦСКА в Кубке пока буксует. В прошлом матче выиграл по пенальти. До этого было поражение от «Краснодара». Команде Николича явно пора задуматься о том, что надо набирать очки. ЦСКА обычно радует нас в Кубке.

Я думаю, что матч будет голевым. Не только по тому, что в прошлом туре РПЛ команды сыграли голевые матчи, а потому что у них не особенно настроены оборонительные схемы. Если они ловят кураж в атаке, то их не остановить.

Я бы в этом матче не выбирал фаворита, но там будут голы. Меня смущает, что это будет не поздний вечер в Грозном, а значит, будет жарко. Но сыграем от обратного, и в жару бывает, что концентрация падает. Не забываем, что и составы будут смешанные, не будет каких-то отработанных схем», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».