«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Грозном

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — ЦСКА.

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Грозненская команда неплохо вошла в кубковый турнир. В 1-м туре удалось обыграть «Пари НН» — 4:1. 2-й тур таким же удачным не получился, в гостях с «Краснодаром» играть было значительно сложнее. Беда пришла откуда не ждали, на 87-й минуте Жиров срезал мяч в свои ворота — поражение 0:1.

ЦСКА пока не впечатляет, в чемпионате дела у команды идут не слишком здорово, так ещё и в Кубке наблюдаются проблемы. В 1-м туре армейцы играли с «Краснодаром» и качественной игры продемонстрировать не смогли — 0:1. Во 2-м туре в гости к красно-синим пожаловал «Пари НН», армейцы надеялись быстро открыть счёт, но в итоге сами пропустили первыми. Зе Турбо вывел свою команду вперёд. ЦСКА отыгрался уже во втором тайме, своё слово вновь сказал главный армейский бомбардир Игорь Дивеев. Судьба матча решалась в серии пенальти, тут уже красно-синие оказались сильнее, Тороп здорово себя проявил, принеся победу армейцам.

На данный момент «Ахмат» опережает ЦСКА — три очка против двух, но очная встреча может легко изменить все расклады. Красно-синим срочно необходимо набирать очки, но и «Ахмат» дома может оказать сопротивление. В последних шести очных матчах неизменно отличались и те и другие, поэтому вариант «обе забьют», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».