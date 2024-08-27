«Акрон» — «Зенит»: прогноз Эдуарда Мора на игру Кубка России

Футбольный эксперт Эдуард Мор дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.97.

«Надо понимать, что сейчас у «Акрона» очень тяжёлое положение. Пока команда набирает все свои очки только на выезде на искусственных полях. Дважды был обыгран «Факел». Также была ничья в Оренбурге. Во всех остальных матчах — поражения. Понятно, что такую тенденцию надо менять, так как дома одни неудачи. Однако «Зенит» — явно не лучший вариант для завершения такой тенденции.

У «Зенита» в Кубке две победы и шесть очков. У «Акрона» — одна победа, поэтому дома надо показать хорошую игру или как минимум начать забивать в родных стенах. Понятно, что все основные силы «Акрон» бросит на чемпионат, а тут будут играть те, кто нечасто выходит на поле, но от этого структура игры не поменяется. Хотя на первый тайм команды хватает, а во втором, как правило, соперник уже разрывает «Акрон». Не исключено, что в этом матче будет нечто похожее.

«Зенит» также бережёт свои силы. Если в начале чемпионата питерцы крупно выигрывали, то последние матчи были «низовые», что вполне ожидаемо, так как на высоком уровне постоянно играть очень сложно. Да, не будет Глушенкова, но и без него «Зенит» выигрывал чемпионаты, и вряд ли отсутствие одного игрока так скажется. Обойма у «Зенита» приличная, поэтому стоит ждать голы, причём с обеих сторон», — приводит слова Мора «РБ Спорт».