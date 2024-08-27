«Акрон» — «Зенит»: ставка Александра Мостового на матч Кубка России в Самаре

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Кубка России «Акрон» — «Зенит».

Ставка: ТМ 3 за 1.78.

«Акрон» и «Зенит» сойдутся в т3-м туре Кубка России. На выходных обе команды провели тяжёлые матчи. Так что точно не жду сейчас от них основных составов, от питерцев так точно. Не уверен, что встреча будет богатой на опасные моменты. Пусть и фаворит очевиден.

«Акрон» пару дней назад встречался с ЦСКА. В первом тайме клуб продержался, ни разу не пропустил. Хотя всё уже было очевидно — армейцы владели мячом и постоянно обостряли. Во втором тайме ЦСКА открыл счёт и его «прорвало». Команда Тедеева была не в состоянии остановить противника на кураже — проигрыш 0:4.

Для «Акрона» эта неудача стала пятой в сезоне. За все восемь встреч во всех турнирах у тольяттинцев пока только две победы, и обе — над «Факелом». В том числе в Кубке России команда выиграла у воронежцев со счётом 2:1. В группе она идёт третьей и уступает «Рубину» только по дополнительным параметрам.

А вот у «Зенита» была сложнейшая игра со «Спартаком» в прошлом туре РПЛ. Питерцы выходили на поле в не самом лучшем эмоциональном состоянии — ранее они потеряли очки в игре с «Химками», травмировался Глушенков, под вопросом было участие Вендела в матче. В итоге бразилец сыграл, но даже с ним команда Семака не смогла обыграть красно-белых. Порой игра была обоюдоострой, порой «Спартак» больше давил. Но вот прямо долгих отрезков с доминированием «Зенита» не было. Так что счёт 0:0 даже должен устраивать сине-бело-голубых.

В общем-то, «Зенит» всё ещё идёт без поражений в этом сезоне — до недавнего времени он ещё и шёл на серии побед. В Кубке у него дела идут отлично — две победы в двух турах, ни одного пропущенного мяча пока.

Я думаю, основным игрокам явно нужен перерыв после двух тяжёлых матчей в РПЛ. На поле явно выйдут резервисты. В таком случае у «Акрона» будет шанс как минимум не проиграть с крупным счётом.

«Зенит» остаётся фаворитом. Но я не жду тут много голов. В прошлом туре Кубка питерцы обыграли «Рубин» со скромным счётом 1:0. Сегодня жду подобного же исхода. Ставлю на тотал меньше трёх голов с коэффициентом 1.78», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».