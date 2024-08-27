«Факел» — «Рубин»: прогноз Семёна Зигаева на матч группового этапа Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Рубин».

Ставка: ничья за 3.24.

«Факел» в Кубке пока разочаровывает. Если в чемпионате команда Дмитрия Пятибратова наконец смогла одержать свою первую победу и ушла с последнего места, то в кубковом турнире набранных очков у них пока нет. В 1-м туре воронежцы встречались с «Зенитом» и испытали массу проблем. Понятно, что петербуржцы были значительно сильнее, но и «Факел» свои моменты создавал. Чуть поправь реализацию – и они бы без проблем могли претендовать как минимум на ничью. Вместо этого разгромное поражение, которое оформили им Ерохин, Изидор и автогол от Черова. Во 2-м туре было значительно проще, команда даже некоторое время вела в счёте, но в итоге снова поражение, на этот раз от главного конкурента в борьбе за третью строчку — «Акрона» — 1:2. К 3-му туру «Факел» подходит без набранных очков, если они всё ещё претендуют на выход, необходимо побеждать уже сейчас.

«Рубин» чувствует себя значительно комфортнее, чем их соперники из Воронежа. В 1-м туре казанцы без проблем расправились с «Акроном», забили Кузнецов, Рожков, Юкич и Иву, соперник же не смог отличиться ни разу. В игре с «Зенитом» было значительно сложнее, команда Рахимова неплохо оборонялась, но в итоге всё же пропустила, автором забитого мяча стал Дмитрий Васильев. Поражение 0:1, которое оставляет «Рубин» на второй строчке в таблице. «Факел» начал набирать форму, казанцы же могут выставить полурезервный состав. Ничья», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».