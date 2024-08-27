«Спартак» — «Динамо» Махачкала: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России 27 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1,5) за 2.09.

«Красно-белые уверенно шагнули в очередной Кубок России. Первая встреча — и сразу с извечным соперником — московским «Динамо». Год назад «Спартак» в Кубке без проблем расправился с бело-голубыми, предположить, что так же будет и в этот раз, было сложно, но так оно и произошло. Уверенная победа 3:0. Во 2-м туре проблем также не наблюдалось, «Крылья» здорово боролись в первом тайме, но во втором посыпались — Мартинс, Медина и Зорин повторили результат первой игры. «Спартак» уверенно возглавил свою группу.

Махачкалинское «Динамо» тоже смогло победить в 1-м туре. Обыграли «Крылья», единственный мяч в игре на 83-й минуте забил Абакар Гаджиев. Во 2-м туре команде Хасанби Биджиева уже было сильно сложнее. Московское «Динамо» играло значительно активнее их одноклубников из Махачкалы, но пропустило первым, вновь отличился Гаджиев. Москвичи во второй половине игры перехватили инициативу и смогли дожать своих соперников, поражение махачкалинцев 1:2.

«Спартак» в Кубке играет здорово и вряд ли испытает проблемы с «Динамо». Не стоит забывать, что в прошедшем туре москвичи не использовали несколько отличных моментов против «Зенита», значит, в Кубке вполне могут наверстать. Победа «Спартака» с форой (-1,5), — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».