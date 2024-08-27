«Спартак» — «Динамо» Мх: ставка Романа Павлюченко на игру 3-го тура Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.47.

«Спартак» и «Динамо» Махачкала сойдутся в рамках Кубка России. 3-й тур, уже не за горами окончание группового этапа. Не думаю, что красно-белые не выйдут в плей-офф — они уже близки к финишу в топ-2. Но в этом матче не считаю, что подопечные Станковича сыграют спустя рукава.

«Спартак» продолжает набирать ход. С каждым матчем немного прогрессирует команда. В прошлом туре у неё была важнейшая игра с «Зенитом» в рамках РПЛ. И стоит сказать, что очень прилично смотрелись подопечные Станковича, навязывали борьбу петербуржцам у них дома. Да, у команды Семака отсутствовал Глушенков. Но всё же остальной состав остаётся очень сильным. И против него «Спартак» часто доминировал, был сильнее и опаснее. Может, даже и на победу команда наиграла, но итог — нулевая ничья.

«Динамо» же уступило на выходных «Рубину». Боролся коллектив Биджиева. Он часто активно играет. Но если соперник выше классом, то махачкалинцам приходится трудно. Первую победу в РПЛ они недавно добыли — обыграли «Ахмат». В общем-то, заслуженный успех, много опасных действий. Но до и после этого «Динамо» всё равно часто уступает.

В группе положение у подопечных Биджиева ещё не такое плохое — они делят второе место с «Динамо». В принципе, может команда из Махачкалы побороться и за выход в плей-офф с третьей позиции. Но именно в этом матче, я думаю, ей ловить нечего.

«Спартак» намного сильнее. Станкович, возможно, даст игрокам основы отдохнуть. Но резервисты всё равно выйдут на поле заряженными. Плюс красно-белым нужно пораньше гарантировать себе попадание в плей-офф, чтобы концентрироваться на РПЛ.

Думаю, хозяева поля тут выиграют и сделают это с крупным счётом. Возможно, где-то на контратаке и «Динамо» один раз отличится. Моя ставка — победа «Спартака» и тотал больше 2.5 гола. Такой вариант оценивается в 2.47», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».