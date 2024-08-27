«Спартак» — «Динамо» Мх: прогноз Виктора Гусева на игру Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Мх.

Ставка: тотал «Спартака» больше 1.5 за 1.70.

«Исходные позиции неравны во всех смыслах. «Спартак» в последнем матче чемпионата в гостях сыграл вничью с «Зенитом» и имел хорошие шансы на победу. Махачкалинцы же в Казани всухую проиграли «Рубину». Занимающие одно из лидирующих мест в РПЛ красно-белые возглавляют таблицу группы в Кубке, два раза победив со счётом 3:0. Их соперник находится в опасной зоне в чемпионате, а в Кубке набрал столько же очков, сколько «Динамо» из Москвы, и отстаёт от «Спартака» на три.

В первой за всю историю встрече двух клубов за «Спартак» и фактор своего поля. То, что у москвичей в силу расписания получается на один день отдыха меньше, а также то, что после сложнейшей игры в Питере и перед субботней встречей с тем же неуступчивым «Рубином» они точно прибегнут к ротации состава, вряд ли добавляет шансов гостям. У команды Станковича достаточная глубина состава, а о кубковых амбициях клуба говорит не только их известное в этом смысле прошлое, но и уже упомянутые убедительные победы в двух предыдущих турах. Спартаковские «резервисты» захотят и проявить себя на глазах требовательной публики, и обеспечить команде досрочный выход в следующую стадию турнира.

«Спартак» забивает в каждом матче, и забивает много. Вынесем за скобки поражение в Оренбурге на самом старте сезона, но тогда атака клуба просто в кадровом смысле ещё не обрела свой теперешний вид. Вряд ли необходимо объяснять суть нулевой ничьей в Санкт-Петербурге. Что же касается нераспечатанных ворот «Ахмата», то Махачкала не сможет, да и, кстати, не захочет выстраивать такие же изысканные оборонительные редуты. А четыре поражения в пяти последних матчах со всего одним забитым мячом вряд ли позволяют надеяться на неожиданный прорыв в игре с набравшими темп хозяевами поля. В свою очередь, «Спартак» не проигрывает уже в семи матчах подряд и не пропускает в шести. Что же касается мячей забитых, то свой ТБ 2.5 команда выдала в пяти играх из семи. Досада от нереализованных моментов во встрече с «Зенитом» тоже может сыграть мобилизующую роль. Два гола минимум. забьют красно-белые», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».