«Райо Вальекано» — «Барселона»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Райо Вальекано» — «Барселона».

Ставка: ничья за 4.00.

«Барселона» начала чемпионат Испании с двух трудных побед над «Валенсией» (в гостях) и «Атлетиком» из Бильбао (дома) с одинаковым счётом 2:1. В матче с басками каталонцы забили победный мяч на 75-й минуте. А голы в активе Ламина Ямаля и Роберта Левандовски. Таким образом, подопечные Ханс-Дитера Флика вместе с «Сельтой» возглавили турнирную таблицу Примеры.

«Райо Вальекано» после победы на выезде над «Реалом Сосьедад» (2:1) провёл гостевую встречу с «Хетафе» (0:0). Так что можно сказать, что команда Иньиго Переса успешно начала новый сезон.

В прошлом чемпионате на поле «Райо Вальекано» команды разошлись миром (1:1), ну а дома «Барселона» победила уверенно и крупно (3:0).

У каталонцев всё ещё в списке травмированных находятся Рональд Араухо, Френки де Йонг, Гави, Ансу Фати и Дани Ольмо. Так что гостям будет весьма непросто.

Наиболее вероятный исход предстоящего матча — ничья. Для «Райо Вальекано» это будет первая домашняя встреча сезона, и они очень хотят порадовать своих болельщиков. Хозяева точно не проиграют, но и не выиграют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».