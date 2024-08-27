«Райо Вальекано» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Райо Вальекано» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.40.

«Не успел сезон стартовать в Европе, а в Испании уже тур в середине недели. «Райо Вальекано» сыграет с «Барселоной». Конечно, фаворит тут всем очевиден. С другой стороны, я бы уровень «пчёл» в их нынешней форме всё же учитывал.

Пока «Барселона», если смотреть на результаты, идёт отлично. Две победы в двух турах на старте сезона. Главное — очки у команды есть, особенно на фоне неудачи «Реала» в 1-м туре. Каталонцы в этом сезоне явно собираются претендовать на все главные трофеи в Испании. Тренер у них для этого есть — Флик уже показал, что меняет команду к лучшему. А вот по составу пока есть вопросы. Из-за финансовых проблем до сих пор не заявлен Ольмо, пытаются сине-гранатовые ещё кого-то подписать, хотя денег у них вроде нет. Но хотя бы сейчас ушёл Гюндоган.

И, несмотря на две победы на старте Ла Лиги, всё равно остаются вопросы к «Барселоне». По голу она пропустила и от «Валенсии», и от «Атлетика». Команда из Бильбао и больше могла забивать. В обороне не всё в порядке у каталонцев. Зато в атаке пока уверенно выступает коллектив — забивать начал Левандовски, Ямаль после Евро почувствовал ещё больше уверенности в себе. Добавить этому составу стабильности, и вполне он может на что-то начать претендовать.

«Райо Вальекано» пока тоже выступает неплохо. Что говорить, если в двух турах команда набрала четыре очка — для неё это весьма хороший результат. Причём на старте турнира «пчёлы» одолели сильного соперника — «Реал Сосьедад» (2:1). Клуб провёл отличный матч в обороне и воспользовался своими немногочисленными шансами. Во 2-м туре подопечные Иньиго Переса уже не выиграли, но очко набрали — 0:0 с «Хетафе». Там уже чуть больше доминировал коллектив, пусть и в атаке он был не так опасен.

С четырьмя очками «Райо» взобрался уже на шестое место. Но это особо ничего не значит. Турнир только стартовал, и всё ещё может измениться, особенно после этого тура, учитывая соперника «пчёл». Конечно, я выберу победу «Барселоны». Но разгрома не жду. Думаю, каталонцы победят, но один раз точно пропустят. Мой вариант ставки — победа «Барселоны» со счётом 2:1. Она оценивается в 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».