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«Оренбург» — «Ростов»: эксперты назвали фаворита матча Кубка России

«Оренбург» — «Ростов»: эксперты назвали фаворита матча Кубка России
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28 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России Пути РПЛ «Оренбург» — «Ростов». Начало игры запланировано на 15:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу оренбуржцев можно с коэффициентом 2.37. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2370 рублей.

Успех ростовчан оценён в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Оренбург» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.62.

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