«Оренбург» — «Ростов»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Ростов».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.97.

Нельзя сказать, что подопечные Давида Деограсии показывают совсем низкокачественную игру, но всё же во многих моментах им необходимо прибавлять. Оренбуржцы слишком часто дают бить по своим воротам и много пропускают. Не хватает лидера, который вёл бы за собой. В прошлом сезоне эту роль выполнял Лукас Вера, но летом он перебрался в «Химки». «Оренбург» стал слишком однообразен и понятен для соперников.

«Ростов» входит в число клубов, которые много пропускают. В шести встречах в первенстве он пропустил 12 мячей и ещё два — в Кубке России. Валерий Карпин безутешен. Постоянно его подопечные допускают грубые ошибки и пропускают простые мячи.

Фундамент для поражения во встрече последнего тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:3) был заложен жутким «привозом». В случае с пропущенном в самом начале второго тайма мячом даже говорить ничего не надо.

Характер и волевые качества у жёлто-синих есть. У них хорошо структурирована игра в нападении и есть потенциал для роста. Упирается всё это в беспрецедентно халатную игру в обороне, ненадёжного голкипера и как итог — в большое количество пропущенных мячей, а также потерю очков.

Выявить фаворита в предстоящей встрече при таких вводных не видится возможным. Предлагаем заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча с коэффициентом 1.97. Шесть из семи последних очных встреч закончились именно так. Другая ознаменовалась ничьей — 1:1.