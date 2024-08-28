«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: «Краснодар» победит за 1.90.

Странно, что Сашу Илича до сих пор не отправили в отставку. Команда из Нижнего Новгорода терпит бедствие. В ознаменовавшейся судейским скандалом встрече она победила махачкалинское «Динамо» (1:0) и далеко не без удачи обыграла «Химки» (1:0), но во всех остальных матчах проиграла.

У подопечных Саши Илича по-прежнему очень многое функционирует плохо. Команда беззубо смотрится в нападении, регулярно проваливается в обороне, да и в целом взаимодействие между футболистами неудовлетворительное. В игре «Пари НН» нет идеи. Команда словно выступает по наитию, по ходу матча пытаясь найти свою игру. Чаще всего из этого не выходит ничего хорошего.

Краснодарцы, в отличие от «Пари НН», идут без поражений в РПЛ. После матча за Суперкубок с «Зенитом» (2:4) подопечные Мурада Мусаева забыли, как проигрывать. Они победили ЦСКА (2:1 и 1:0) и «Ахмат» (1:0), как раз «Пари НН» (2:1) и московское «Динамо» (1:0).

Благодаря надёжности Агкацева у Мусаева нет беспокойства за заднюю линию и он может спокойно и сосредоточенно работать над игрой в нападении. Улучшать есть что. Совсем не забивает блеснувший на Кубке Америки Джон Кордоба, низкая результативность у Эдуарда Сперцяна. Хотя моментов чёрно-зелёные создают много. Надо прибавлять.

Поставить на победу «быков» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Краснодарцы выиграли все семь последних очных встреч. Не ждём, что в таком виде и тонусе нижегородцам удастся совершить сенсацию, отняв очки у фаворита.