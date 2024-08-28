Букмекеры предсказали точный счёт матча «Пари НН» — «Краснодар»

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28 августа в Нижнем Новгороде состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Пари НН» — «Краснодар». Начало игры намечено на 17:15 мск.

Подопечные Мурада Мусаева одержали четыре победы подряд во всех турнирах.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.96. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1960 рублей.

Успех нижегородцев оценён в 3.90. Ставки на ничью по итогам двух таймов принимаются за 3.70.

Аналитики считают, что матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Самый вероятный исход — ничья 1:1 (6.40). Победа «Краснодара» со счётом 1:0 идёт за 6.60, на 2:1 в пользу «быков» дают 8.40.