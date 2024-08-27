«Акрон» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на игру Кубка России в Самаре

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Акрон» – «Зенит» в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4,5 за 1.80.

«После РПЛ переключаемся на Кубок России. Здесь команды подбираются ровно к середине дистанции. И начнём с матча в Самаре, где «Акрон» будет принимать «Зенит». Это матч группы D. И здесь понятно, что «Зенит» в лидерах со стопроцентным показателем набранных очков — шесть, и пока «Зенит» ещё не пропустил ни одного мяча. Но соперники для «Зенита» более чем подходящие: обыграли «Факел» крупно 3:0, обыграли 1:0 «Рубин» на выезде. И «Зенит», даже несмотря на ротацию состава, всё равно обладает очень глубокой скамейкой, очень приличным подбором игроков. И кто бы ни вышел у «Зенита», «Акрону», конечно, будет очень сложно.

Да, лихая, весёлая команда у тольяттинцев. Комбинационный футбол проповедует Тедеев. Но с «Зенитом» этот номер может не пройти. У «Акрона сейчас три очка. И, мне кажется, ему важно со стратегической точки зрения в домашнем матче не проиграть. Понятно, что Кубок России — это, скорее, как удовольствие и попытка подзаработать ещё дополнительно денег, пополнить клубную казну, но очень тяжело будет «Акрону».

Если «Зенит» выигрывает, то практически гарантирует себе выход из группы. И в следующих трёх турах можно будет совсем спустя рукава играть. Мне кажется, «Зенит» сильнее, он выиграет в этом матче. Но, учитывая, что «Зенит» очень мало пропускает в нынешнем сезоне, только один мяч в РПЛ пропустили и ни одного пока в Кубке, «Акрону» будет очень сложно забить», — приводит слова Генича «РБ Спорт».