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«Акрон» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на встречу Кубка России

«Акрон» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на встречу Кубка России
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» – «Зенит».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.

«Это будет схватка Давида и Голиафа. Разумеется, «Зенит» в любом состоянии будет фаворитом в матче с командой, только пробившейся в РПЛ. Пусть это и Кубок, и пусть у клубов может быть серьёзная ротация, но обойма «Зенита» настолько богата, что легко можно представить, как будет играть второй состав подопечных Семака.

Fonbet Кубок России . Группа D. 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 17:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что здесь всё решится во втором тайме. Показателем стала игра с ЦСКА: в первые 45 минут «Акрон» ещё может сдерживать атаки соперников, но на вторую половину сил не хватает. Поэтому и в предстоящей игре будет примерно то же самое. В первом тайме можно ожидать футбол в спокойном темпе, и «Зенит» не будет сразу нажимать на педаль газа, а второй тайм уже проведёт на классе. Думаю, второй тайм будет результативнее первого», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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