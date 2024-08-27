«Акрон» — «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на встречу Кубка России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Акрон» – «Зенит».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.00.

«Это будет схватка Давида и Голиафа. Разумеется, «Зенит» в любом состоянии будет фаворитом в матче с командой, только пробившейся в РПЛ. Пусть это и Кубок, и пусть у клубов может быть серьёзная ротация, но обойма «Зенита» настолько богата, что легко можно представить, как будет играть второй состав подопечных Семака.

Мне кажется, что здесь всё решится во втором тайме. Показателем стала игра с ЦСКА: в первые 45 минут «Акрон» ещё может сдерживать атаки соперников, но на вторую половину сил не хватает. Поэтому и в предстоящей игре будет примерно то же самое. В первом тайме можно ожидать футбол в спокойном темпе, и «Зенит» не будет сразу нажимать на педаль газа, а второй тайм уже проведёт на классе. Думаю, второй тайм будет результативнее первого», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».