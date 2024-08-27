«Зальцбург» — «Динамо» Киев: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Динамо» Киев.

Ставка: ТБ 3 за 1.94.

«Зальцбург» стартовал с третьего квалификационного раунда, где соперником стал голландский «Твенте». Домашняя победа 2:1 не позволила расслабиться перед ответной встречей. Там австрийцы дважды вели в счёте в два мяча, но «Твенте» отыгрался и свёл матч вничью. Хотя при счёте 3:3 имел шанс перевести игру в дополнительное время.

«Динамо» во втором квалификационном раунде прошло «Партизан», дважды разгромив сербскую команду. Сначала 6:2, затем 3:0, и в следующей стадии встретилось с шотландским «Рейнджерс». Первая встреча завершилась вничью 1:1, во второй динамовцы оказались сильнее 2:0 и прошли дальше.

Первый матч, прошедший в Польше, скорее, подтвердил статус фаворита за «Зальцбургом». В первом тайме Нене Доржеле счёт открыл, затем Йео заработал пенальти, который реализовал Кьергор на 50-й минуте. После было ещё несколько ярких атак, команды поочередно угрожали воротам друг друга, но забить не смогли. «Динамо» на свой гол в этом противостоянии явно наиграло, а в ответной встрече им придется ещё и рисковать, значит, отличный вариант — тотал больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».