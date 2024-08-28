Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогнозы букмекеров на матч чемпионата Испании

«Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогнозы букмекеров на матч чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

28 августа состоится матч 3-го тура Примеры «Реал Сосьедад» — «Алавес». Начало игры запланировано на 22:30 мск.

Российский полузащитник Арсен Захарян не попал в заявку «Реала Сосьедад», так как продолжает восстанавливаться после повреждения.

Букмекеры считают фаворитами хозяев: поставить на победу клуба из Сан-Себастьяна можно с коэффициентом 1.73. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1730 рублей.

Успех «Алавеса» оценён экспертами в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Алавес» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.57.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.38.

Материалы по теме
«Оренбург» — «Ростов». В неудачах Карпин может винить только себя
«Оренбург» — «Ростов». В неудачах Карпин может винить только себя
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android