«Спартак» — «Динамо» Мх: прогноз Дениса Казанского на игру пути РПЛ Кубка России

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Мх.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.92.

«Спартак» после последнего матча в Санкт-Петербурге может чувствовать себя немного уязвлённым, поскольку команда не забрала максимум и добыла только ничью. Не знаю, согласились бы спартаковцы на ничью перед игрой, но после встречи у красно-белых разочарование было больше, чем у «Зенита». Предстоящая игра для «Спартака» не представляется мне опасной, скорее, интереснее будет ждать матч следующего тура лиги с «Рубином».

Махачкалинское «Динамо» пока не совсем в порядке, и команде гораздо важнее думать о чемпионате страны и фокусироваться на игре с «Крыльями» в выходные. Думаю, что ротация будет у обоих клубов, но глубина состава у «Спартака» намного серьёзнее. Мне кажется, здесь всё будет достаточно просто для красно-белых, и матч даст нам большое количество мячей после сухой игры в Санкт-Петербурге. Поэтому тотал больше 2.5 в этой игре зайдёт довольно легко», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».