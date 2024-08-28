«Реал Сосьедад» — «Алавес»: прогноз «Чемпионата» на матч 28 августа

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Алавес».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 1.79.

«Реал Сосьедад» скромно начал сезон. Сначала он уступил на выезде «Райо Вальекано» (1:2), а затем победил «Эспаньол» (1:0). «Попугаям» подопечные Иманола Альгуасиля забили на 80-й минуте. На индивидуальном мастерстве разобрался Такефуса Кубо, вышедший на замену.

У «Реала Сосьедад» из опасных моментов, помимо гола Кубо, вспоминаются только дальние, достаточно безобидные удары. Не хватает входов в штрафную, скорости и креативности. Арсена Захаряна по-прежнему не будет — он восстанавливается после травмы.

У «Алавеса» всё ещё хуже. По итогам прошлого сезона он занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, но теперь у него другой вид. Команду покинули много важных игроков. «Славные» уступили «Сельте» (1:2) и далеко не без везения дома зацепились за ничью во встрече с «Бетисом» (0:0). Зелёно-белые обидно потеряли очки. Они были во всём лучше «Алавеса».

В нападении у «Алавеса» грусть, печаль, тоска. В двух матчах всего лишь три удара в створ. В 38 встречах минувшего розыгрыша Примеры подопечные Иманола Альгуасиля пропустили только 39 мячей — меньше только у «Атлетика» из Бильбао и мадридского «Реала». С результативностью проблемы у команды тянутся с давних пор. Даже когда создаётся много моментов, голов забивается мало. Завершение плохое.

Заключить пари на то, что «Реал Сосьедад» не проиграет и тотал будет меньше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.79. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё одну бело-голубые выиграли со счётом 4:0. В этот раз им вряд ли удастся забить так же много.