«Ахмат» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на игру Кубка России 27 августа

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» – ЦСКА в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: 2-–3 гола в матче за 2.01.

«В группе С в Кубке России «Ахмат» в Грозном будет принимать ЦСКА. Как правило, эти спаренные матчи, 3-й и 4-й тур, становятся ключевыми и судьбоносными для некоторых команд. Пока ЦСКА ещё в Кубке России не выигрывал. В основное время проиграли «Краснодару», сыграли вничью с «Пари НН», но в серии пенальти одержали победу. У «Ахмата» одна победа имеется — над «Пари НН» (4:1). И «Ахмат» играет сейчас дома.

Очень неровно выглядит команда Магомеда Адиева на старте сезона. В РПЛ «Ахмат» вообще внизу турнирной таблицы, поэтому сейчас каждая игра, даже кубковая, чрезвычайно важна, да ещё против такого соперника, как ЦСКА.

ЦСКА успешно играет в Грозном в последние годы. Из последних восьми матчей в семи ЦСКА выигрывал. Но сейчас ситуация такая, что у армейцев не очень глубокий резерв, и здесь придётся Николичу корректировать состав, выпускать молодых. И я думаю, что Глебов, Кисляк вполне могут появиться с первых минут в этой встрече. А это всегда немножечко рушит структуру игры армейцев. И, учитывая, что не все из трио центральных защитников сыграют, у ЦСКА в этой встрече проблемы могут быть.

Не хочется верить, что это будет совсем «низовая» игра, но я не думаю, что она будет прямо очень-очень результативной. «Ахмату» вообще с трудом даются голы, хоть и три забили сейчас в ворота «Химок». С атакой определённые проблемы у «Ахмата» имеются. И ЦСКА будет непросто в этой встрече против обороны «Ахмата», тут в зависимости от того, во сколько защитников «Ахмат» на эту игру выйдет.

Мой прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА — «2–3 гола в матче» за коэффициент выше двойки», — приводит слова Генича «РБ Спорт».