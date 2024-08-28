Букмекеры назвали шансы «Локомотива» победить «Химки» в Кубке России

В среду, 28 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Химки». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победу «Химок» букмекеры оценили коэффициентом 6.10 — это примерно 16% вероятности. Если по итогам 90 минут игры команды не выявят сильнейшего, сыграет коэффициент 4.47 (21%).

Аналитики также считают, что встреча представителей группы В получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Поставить на голы в обе стороны можно с коэффициентом 1.76.