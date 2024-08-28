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Букмекеры предсказали точный счёт матча «Локомотив» — «Химки»

Букмекеры предсказали точный счёт матча «Локомотив» — «Химки»
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В среду, 28 августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Локомотив» — «Химки». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

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Сделать ставку на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 63% вероятности.

Победу «Химок» букмекеры оценили коэффициентом 6.10 — это примерно 16% вероятности. Если по итогам 90 минут игры команды не выявят сильнейшего, сыграет коэффициент 4.47 (21%).

Аналитики также считают, что встреча представителей группы В получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Поставить на голы в обе стороны можно с коэффициентом 1.76.

Самый вероятный исход — 2:0 в пользу «Локомотива» (7.60). Ничья 1:1 идёт за 8.00, на точный счёт 2:1 в пользу железнодорожников дают 8.10, а на победу «Локомотива» 1:0 — 8.20.

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