«Локомотив» — «Химки»: прогноз на матч Кубка России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Ставка: «Локомотив» забьёт как минимум два гола и победит за 1.77.

«Локомотив» в РПЛ лидирует абсолютно заслуженно. Подопечные Михаила Галактионова на данном отрезке проиграли только в дерби «Динамо» (1:3), но и там могли рассчитывать на ничью. В остальных пяти случаях у них пять побед, три из которых — всухую.

Повезло с календарём? Отнюдь! Выписать пять безответных мячей «Ахмату» в Грозном, вырвать на последних минутах победу у ЦСКА в дерби и забить трижды команде Валерия Карпина — это круто. Сейчас в игре железнодорожников многое зависит от российской молодёжи. Алексей Батраков очень хорош, по количеству очков в системе «гол+пас» сравнялся с Максимом Глушенковым. В Кубке России лидеры, как правило, отдыхают, но Тимур Сулейманов и Вадим Раков всегда готовы подстраховать.

Короче говоря, шансов у «Химок» немного. Рассчитывать даже на ничью и послематчевые пенальти в Москве будет очень тяжело. Даже несмотря на то, что команда под руководством Франка Артиги даёт бой каждому. Забила по три мяча «Рубину» (3:2) и «Ахмату» (3:3), не осталась без гола в кубковой игре с «Ростовом» (1:3) и даже отобрала очки у «Зенита» (1:1) в РПЛ!

Разумеется, химчане дадут бой и «Локомотиву». Возможно, тоже смогут рассчитывать на гол. В прошлом туре Кубка России, когда железнодорожники обыграли на выезде «Оренбург» (3:2), ворота защищал не Илья Лантратов, а Антон Митрюшкин. Голкипер опытный, даже поигравший за границей. Просто практики у него сейчас не так много, да и Лантратов выглядит лучше.

Фаворит, впрочем, очевиден и неоспорим. За «Локо» говорит и история личных встреч. Начиная с 2020 года соперники провели друг с другом восемь игр — у москвичей шесть побед при одной ничьей и 21 забитый мяч. При таких раскладах можно было бы проверить комбинированную ставку: П1 и тотал больше 1.5 мяча. Что-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу хозяев здесь легко можно увидеть.