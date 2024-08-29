Букмекеры оценили шансы ЦСКА начать Кубок мэра Москвы с победы

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29 августа на льду арены «Мегаспорт» в Москве состоится матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь». Начало игры запланировано на 14:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение армейцам: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.33. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1330 рублей.

Успех «Витязя» оценён экспертами в 7.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 6.40.

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Витязь» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16.

Заключить пари на то, что армейцы победят и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 5.40.

Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.18 (около 83% вероятности), итоговый успех «Витязя» оценён в 5.35 (17%).