ЦСКА — «Витязь»: прогноз на матч Кубка мэра Москвы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы ЦСКА — «Витязь».

Ставка: ЦСКА победит + тотал больше 5.5 гола за 2.00.

Президент ЦСКА Игорь Есмантович назвал текущий состав командой мечты. В недавних товарищеских матчах красно-синие победили минское «Динамо» (4:2) и уступили в дерби «Спартаку» (3:4 Б). Физическая подготовка у армейцев пока что проседает, и молодёжь мало полезна. В Кубке мэра Москвы Илье Воробьёву необходимо улучшить эти компоненты.

У «Витязя» несколько иные задачи на сезон. В этот раз тренером выбрали Павла Десяткова. Состав «богатырей» практически не изменился. Его покинуло несколько хоккеистов, и было приобретено несколько легионеров — Николя Баптист и Фредерик Готье. Последний провёл 178 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ за «Торонто Мэйпл Лифс», «Аризону Койотс» и «Нью-Джерси Дэвилз» и заработал 31 (13+18) очко.

Обновлённый «Витязь» успел провести уже пять товарищеских встреч. Он победил «Торпедо» (3:2 ОТ) и «Металлург» (6:4), но уступил московскому «Динамо» (3:5), ослабленному травмами двух главных звёзд «Авангарду» (1:2) и «Адмиралу» (4:7).

Тревожит количество пропущенных «богатырями» шайб. Укрепление нападения, тем более такими качественными игроками, как Баптист и Готье — это конечно хорошо, но теперь выявляется потребность в укреплении линии обороны. Защитники не справляются со своей работой.

Предлагаем заключить пари на победу ЦСКА и тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.00. С результативностью у армейцев редко возникают проблемы. У них огромное количество искусных исполнителей, и сыгранность между ними давно на очень высоком уровне.

От Ильи Воробьёва требуется только ускорить процесс адаптации новичков, развивать молодёжь, а также усовершенствовать модель игры армейцев. К предстоящему матчу они подходят в качестве явных фаворитов. Красно-синие выиграли 8 из 10 последних очных встреч, и в семи из них команды на двоих забросили не менее шести шайб.