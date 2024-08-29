«Спартак» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита матча Кубка мэра Москвы

29 августа состоится матч Кубка мэра Москвы «Спартак» — «Динамо» М. Начало игры намечено на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение подопечным Алексея Кудашова: поставить на победу бело-голубых в основное время можно с коэффициентом 1.95. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1950 рублей.

Успех красно-белых оценён экспертами в 3.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.70.

Букмекеры уверены, что матч «Спартак» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Заключить пари на то, что бело-голубые победят и не пропустят, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.30.

Итоговая победа «Динамо» идёт за 1.62, на итоговый успех «Спартака» дают 2.37.