«Спартак» — «Динамо»: прогноз на матч Кубка мэра Москвы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка мэра Москвы «Спартак» — «Динамо».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.00.

«Спартак» в прошлом сезоне смотрелся весьма неплохо, поэтому сохранить Алексея Жамнова видится правильным решением. Лето красно-белые посвятили сохранению состава. Хотя и без усилений не обошлось. К ним присоединились Андрей Миронов, Адам Ружичка, Уилл Биттен и ещё несколько игроков.

Пока что у «Спартака» не всё идёт гладко. Он разгромно уступил «Куньлуню» (1:4), проиграл «Торпедо» (2:3) и вырвал волевую победу во встрече с сильно изменившимся за лето ЦСКА (4:3 Б). В матче с армейцами «народная команда» отыгралась с 1:3 в самой концовке.

У «Динамо» подготовка к сезону идёт гораздо размереннее и успешнее. Москвичи сначала победили минское «Динамо» (3:1), затем «Динамо» из Санкт-Петербурга (4:2) и «Витязь» (5:3). Алексей Кудашов достаточно хорошо подготовился к московскому дерби. Практически все новички уже освоились.

Клуб закрыл проблемные позиции, которые в прошлом сезоне помешали бело-голубым преуспеть в плей-офф КХЛ. У победителя регулярного чемпионата была недостаточно надёжная вратарская позиция. Поэтому было заключено однолетние соглашение с американским голкипером, успевшим поиграть в НХЛ и чемпионате Германии — Хантером Миской. Дебют Миски вызвал споры.

Кудашов отметил, что не будет рассматривать Кубок мэра Москвы как что-то особенное. Он подчеркнул, что это лишь этап подготовки к сезону – и в нагрузочной части, и что касается тонуса игроков. И всё же, настрой на дерби никто не отменял. Переход Миронова в «Спартак» подогреет и без того высокий градус встречи. Полагаем, что заброшенных шайб будет много с обеих сторон. Заключить пари на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Команды пристрастились дарить нам яркий энергичный хоккей. В последних шести встречах они на двоих забросили целых 52 шайбы. Результативность запредельная, потому что у обоих клубов очень техничное нападение, но недостаточно хорошо справляются со своими прямыми обязанностями защитники и вратари.