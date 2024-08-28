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«Оренбург — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

«Оренбург — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург – «Ростов» в 3-м туре Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.

Ставка: обе забьют за 1.60.

«В Оренбурге на стадионе «Газовик» «Оренбург» будет принимать «Ростов». Это команды группы B. У «Оренбурга» пока ноль набранных очков, два поражения. Очень обидные поражения у «Оренбурга» были и от «Химок», в самой концовке пропустили от Бутты Магомедова и от «Локомотива», когда тоже в концовке пропустили от Ракова. В целом «Оренбург» неплохо смотрелся и в той, и в другой встрече, где-то очков недобрал.

Как «Ростов» относится к Кубку, мы сами знаем. Карпин там откровенно второй состав выпускает, молодёжь. От этого игра не то чтобы ломается, но она становится менее качественной. Но всё равно команда играет смело, агрессивно лезет и ищет шансы в атаке. У «Ростова» три набранных очка на данный момент — обыграли дома «Химки» во 2-м туре.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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П1
X
П2

Ну и сейчас, в каком бы составе «Ростов» ни вышел, он всё равно будет иметь моменты против «Оренбурга», потому что тот играет в обороне очень неубедительно. Команды совсем недавно играли в чемпионате, выдали настоящий триллер. 2:0 «Оренбург» вёл после первого тайма, 2:3 в итоге проиграл. Потом был пламенный спич Дмитрия Андреева, спортивного директора «Оренбурга». Всё это было совсем недавно, буквально полторы недели назад.

Я думаю, что и здесь получится весёлая игра. Команды любят друг другу забивать. Поэтому мой вариант на поверхности — «обе забьют» за 1.60», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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