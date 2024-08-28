«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Оренбург – «Ростов».

Ставка: победа «Оренбурга» за 2.41.

«Команда Давида Деограсии неудачно начала свой путь в Кубке России. Первая игра была напряжённой, до последних минут игры с «Химками» не было понятно, какая команда одержит победу. В итоге решающим стал гол Бутты Магомедова, на 90-й минуте он переправил мяч в ворота соперника и принёс своей команде три очка. Второй тур и игра с «Локомотивом». Там тоже было непросто, железнодорожники дважды выходили вперёд, дважды «Оренбург» находил в себе силы отыграться. Ничейный счёт сохранялся до самой концовки, но на 82-й минуте Вадим Раков забил решающий мяч. «Оренбург» проиграл во втором матче подряд и на данную минуту замыкает таблицу своей группы.

«Ростов» выступает значительно успешнее. Да, первая игра команде Валерия Карпина не удалась, в игре с «Локомотивом» ростовчане до последнего претендовали на победу, но Вадим Раков спутал им все планы. Его гол на 78-й минуте стал решающим в игре. Во второй встрече пришлось играть с «Химками», «Ростов» практически весь матч играл лучше. В первом тайме отличились Константин Кураев и Роналдо, во втором — Егор Голенков. Единственный мяч подмосковной команды на свой счёт записал Зелимхан Бакаев. У «Ростова» пока три очка, и находятся они на втором месте в таблице.

Для «Оренбурга» этот матч — один из важнейших. Победа здесь вернёт их в борьбу за выход в плей-офф пути РПЛ. Победа «Оренбурга», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».