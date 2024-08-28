«Пари НН» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на игру Кубка России в Нижнем Новгороде

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.82.

«В кубковом матче в Нижнем Новгороде «Пари НН» будет принимать «Краснодар», который в последних матчах российского чемпионата набрал неплохой ход, показывает содержательный футбол и добивается очень важных побед. Переигран ЦСКА со счётом 1:0, побеждён совсем недавно такой солидный соперник, как «Динамо», эту победу стоит особенно отметить, потому что она была добыта в выездном матче, который как раз предваряет встречу против «Пари НН».

Кажется, что у «Краснодара» будет достаточно серьёзная ротация. Всё-таки выездная кубковая встреча, многие тренеры используют тех футболистов, которые недобирают игровые минуты в матчах внутреннего чемпионата. Ну и график сейчас достаточно плотный у всех команд. То же самое касается и «Пари НН», которому в чемпионате очки важно собирать. Потому что теперь есть уже несколько неудачных результатов подряд.

«Краснодар», наоборот, желает продолжить свою удачную победную серию во внутреннем чемпионате. Поэтому наверняка Мурад Мусаев даст отдохнуть некоторым привычным лидерам своей команды. И на поле выйдут те футболисты, которых мы не видели с первых минут в матче против московского «Динамо». Кроме того, у «Краснодара» всё-таки прослеживается определённая проблема с реализацией моментов. Даже когда много их клуб создаёт, голов забивает «Краснодар» совсем-таки немного и мало пропускает. Поэтому, думаю, что от этого матча большого количества забитых мячей ждать не стоит. Мой прогноз – тотал меньше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».