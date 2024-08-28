«Пари НН» — «Краснодар»: ставка Семёна Зигаева на матч Кубка России 28 августа

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Пари НН» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.90.

«Нижегородцы пока идут последними в группе. Игра 1-го тура для них не получилась совсем. «Ахмат» пошёл в атаку уже с самого начала, результатом этого стал гол Гамида Агаларова на 26-й минуте. Нижегородцы сравняли счёт усилиями Гоцука, но больше ничего сделать не получилось. Грозненцы снова вышли вперед уже на исходе первого тайма, свой момент реализовал Антон Швец. Во второй половине игры «Ахмат» своё преимущество увеличил, Бернард Бериша оформил дубль и установил окончательный счёт — 1:4. Вторая игра сложилась значительно лучше. В гостях с ЦСКА «Пари НН не только забил, но и взял одно очко. В составе команды Саши Илича отличился Зе Турбо. «Нижний» пропустил от Игоря Дивеева, но до пенальти дотянул, там уже были точнее армейцы.

«Краснодар» играет уверенно и логично лидирует в группе. Самую статусную победу они одержали в 1-м туре. Противостояние с ЦСКА обещало быть обоюдоострым, так оно и получилось. «Краснодар» отличился на 58-й минуте, гол стал единственным в матче. «Быки» победили и во 2-м туре. Игра с «Ахматом» получилась не менее напряжённой. Как и в первой встрече, всё решил один-единственный мяч. На этот раз он оказался на счету игрока «Ахмата», только вот забит он был в свои ворота. Автогол Жирова принёс «Краснодару» минимальную победу — 1:0.

У «Краснодара» шесть очков, у «Пари НН» — лишь одно, но выезд в Нижний Новгород ни для кого не получается простым. Победа «Краснодара», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».