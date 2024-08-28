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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Дениса Казанского на матч Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Дениса Казанского на матч Пути РПЛ Кубка России
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Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: ТБ 3 за 1.92.

«Команды не так давно играли в чемпионате между собой, это было тяжёлое испытание для «Динамо», но смогли победить 1:0. «Крылья» хоть и держались, но, как часто бывает, чего-то в игре да не хватает.

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28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Но у «Крыльев» была очень классная и важная победа над нижегородцами, после того как команда проигрывала, нашла в себе силы и забила три мяча – это было красиво. А теперь кубковая игра — и здесь «Динамо».

«Динамо», как обычно, не может обыграть «Краснодар», ощущение такое, что рождается комплекс. Опять 0:1, огромное количество нереализованных возможностей. Конечно, нас ожидает большая ротация, потому что скоро «Динамо» играет против «Оренбурга».

Мне кажется, что эти «низовые матчи» должны закончиться, и я думаю, что нереализованные возможности в предыдущей встрече и эта жажда успеха «Динамо» как раз и преобладает и мы увидим голевой матч. Поэтому тотал больше 3 – моя ставка», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».

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