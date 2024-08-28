«Динамо» — «Крылья Советов»: ставка Романа Павлюченко на встречу Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 2.5 за 2.15.

«В 3-м туре Кубка России пройдёт встреча «Динамо» и «Крыльев Советов». Самарцы начали показывать неплохие результаты иногда. Но думаю, им не удастся тут одержать победу.

«Крылья Советов» одержали важную победу в прошлом туре РПЛ – обыграли они «Пари НН». Динамика в их противостоянии менялась. В первом тайме самарцы давили, но нижегородцы их сдерживали. Во втором тайме «Пари НН» открыл счёт. И подопечных Осинькина это сильно мотивировало – они побежали отыгрываться и трижды сумели забить – 3:1 в итоге. Для команды эта победа стала второй за пять встреч.

А вот «Динамо» провело тяжёлую игру с «Краснодаром». Точнее, она была не тяжёлой, а скорее непредсказуемой. Соперники поочерёдно обменивались опасными моментами. «Краснодару» повезло чуть больше, он смог забить после рикошета. Подопечные Лички же минимум на гола два-три наиграли. Но сравнять им так и не удалось. К концу игры ещё и Лунин получил травму. В итоге – 0:1.

Также друг с другом противники играли недавно в 5-м туре РПЛ. Я бы не сказал, что москвичи доминировали в той встрече. «Крылья Советов» показали неплохой футбол, были моментами очень опасны. Но «Динамо» на классе смогло забить единственный гол и победило 1:0. Сейчас я жду примерно такой же игры – множество моментов от обоих соперников. Команда Лички ещё и неосновным составом может выйти на поле. Но всё равно, именно тяжёлую победу бело-голубых я предсказываю», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».