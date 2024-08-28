«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на игру Кубка России в Москве

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.99.

«Москвичи неудачно стартовали в Кубке. Гостевое поражение от «Спартака» случилось год назад, произошло оно и сейчас. По какой причине «Динамо» второй год подряд влетает «Спартаку» — сказать сложно, в этот раз авторами забитых мячей в составе красно-белых стали Угальде, Медина и Маслов. После такого удара динамовцам было необходимо реабилитироваться во второй игре, так оно и произошло, хоть и снова команда Марцела Лички пропустила первой. На гол Гаджиева из махачкалинского «Динамо» во втором тайме ответил Карраскаль. Москвичи играли лучше и в итоге смогли вырвать победу. Победу им принёс гол Гладышева.

Выступление «Крыльев» в Кубке России пока полный провал. В 1-м туре они играли с «Динамо» из Махачкалы и очень обидно уступили, пропустив от Гаджиева. Попытка заполучить очки по 2-м туре также превратилась в провал. Самарцы держались до второго тайма, но там уже напор «Спартака» сдержать не смогли. Мартинс, Медина и Зорин довели счёт до разгромного. В итоге в преддверии 3-го тура у «Крыльев» ноль очков. Ближайшая игра — одна из последних возможностей вступить в борьбу за выход с первых двух позиций.

«Динамо» — явный фаворит противостояния. Выход из группы они себе пока не обеспечили, поэтому наверняка будут выкладываться по максимуму. Сдержать пыл москвичей, «Крыльям» будет крайне непросто. «Динамо» с форой (-1)», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».