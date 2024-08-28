«Локомотив» — «Химки»: ставка Романа Павлюченко на игру группового этапа Кубка России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 1.84.

«В 3-м туре Кубка России «Локомотив» на своём поле примет «Химки». Явно лёгкой игры для железнодорожников тут не будет. Но всё же я больше верю в их успех.

«Локомотив» пока очень хорош, по крайне мере, если смотреть на результаты. Клуб идёт на серии побед из шести встреч. Но несколько матчей подопечных Галактионова были спорными. Так, был близок как минимум к ничьей, если не к поражению, коллектив в матче с ЦСКА – продержался он все 90 минут и забил в концовке – 1:0.

На выходных «Локо» провёл матч против другого сильного соперника – «Ростова». В их матче снова железнодорожники не доминировали, хотя и забили первыми – Батраков отметился точным дальним ударом в угол. В целом в первом тайме команда Галактионова ещё неплохо выглядела, ещё забил Самошников. В начале второго — быстро клуб забил третий мяч, отличился Тикнизян. Затем «Ростов» начал давить, но сравнять не смог – 3:1.

«Химки» в прошлом туре РПЛ тоже забили сопернику три мяча. Только вот и пропустила команда от «Ахмата» столько же. Результативная игра вышла, яркая – 3:3. Причём раззабивались соперники под конец встречи. В целом моментов у них было не так много. Удивительно, что на второй добавленной минуте, когда счёт был ещё 2:2, Магомедов у подопечных Артиги покинул поле после удаления, но соперники успели ещё обменяться голами.

В целом, «Химки» — крепкий коллектив, имеющий и молодых игроков, и опытных ветеранов. Думаю, за выживание эта команда бороться не будет. В плей-офф Кубка у неё тоже есть шанс выйти. Но если брать этот матч, то всё же я отдаю предпочтение «Локомотиву», который сейчас находится на кураже. Думаю, даже резервисты железнодорожников способны обыграть подмосковный клуб», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».