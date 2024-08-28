«Локомотив» — «Химки»: прогноз Семёна Зигаева на встречу Пути РПЛ Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Химки».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 2.5 за 2.05.

«Локомотив» в минувшие выходные возглавил турнирную таблицу чемпионата России, конкуренты растеряли очки, а железнодорожники, обыграв «Ростов», вышли на чистое первое место. В Кубке России у «Локомотива» дела также идут здорово, в 1-м туре была обыграна также команда Валерия Карпина. Во 2-м туре был выезд в Оренбург, москвичи трижды выходили вперед, оренбуржцы дважды смогли отыграть отставание, но это всё, на что их хватило.

«Химки» в чемпионате России после шести туров идут неподалеку от опасной зоны, 11-е место и отрыв от стыков всего одно очко. В Кубке России химчане стартовали с победы, Бутта Магомедов на 90-й минуте забил единственный мяч в ворота «Оренбурга». Во 2-м туре «Химки» отправились на берега Дона, первый тайм получился событийный. «Ростов» забил дважды, а Бакаев один мяч отыграл. Но во втором тайме команда Артиги пропустила ещё и проиграла 1:3.

Железнодорожники — фавориты, но при этом химчане могут кому угодно доставить проблем, что подтвердили матчи с «Зенитом» или «Спартаком». Поэтому возьмём вариант с победой «Локомотива» и тотал матча больше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».