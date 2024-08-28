Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

«Атлетико» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Атлетико» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 мяча за 2.10.

«Подопечные Диего Симеоне в прошлом туре разгромили у себя на поле «Жирону» 3:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке забили в той встрече по мячу.

Испания — Примера . 3-й тур
28 августа 2024, среда. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Эспаньол
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот «Эспаньол» начал чемпионат с двух поражений с одинаковым счётом 0:1, в прошлом туре команда Маноло Гонсалеса уступила дома «Реалу Сосьедад» и никак не может даже забить хотя бы один мяч.

В очных матчах перевес в пользу мадридской команды: 17 побед в 34 играх при семи выигрышах «Эспаньола».

Сейчас «Атлетико» — явный и безоговорочный фаворит матча. И «матрасники» выиграют. Причём сделают это хозяева весьма уверенно — с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Экспресс с коэффициентом 5.14: дела у «Краснодара» и «Динамо» великолепны
Экспресс с коэффициентом 5.14: дела у «Краснодара» и «Динамо» великолепны
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android