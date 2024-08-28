«Атлетико» — «Эспаньол»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Атлетико» — «Эспаньол».

Ставка: победа «Атлетико» в 1-2 мяча за 2.10.

«Подопечные Диего Симеоне в прошлом туре разгромили у себя на поле «Жирону» 3:0 и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Антуан Гризманн, Маркос Льоренте и Коке забили в той встрече по мячу.

А вот «Эспаньол» начал чемпионат с двух поражений с одинаковым счётом 0:1, в прошлом туре команда Маноло Гонсалеса уступила дома «Реалу Сосьедад» и никак не может даже забить хотя бы один мяч.

В очных матчах перевес в пользу мадридской команды: 17 побед в 34 играх при семи выигрышах «Эспаньола».

Сейчас «Атлетико» — явный и безоговорочный фаворит матча. И «матрасники» выиграют. Причём сделают это хозяева весьма уверенно — с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».