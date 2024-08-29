«Жирона» — «Осасуна»: эксперты назвали фаворита матча чемпионата Испании

29 августа на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне состоится матч 3-го тура испанской Примеры «Жирона» — «Осасуна». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.80. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1800 рублей.

Успех «Осасуны» оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Букмекеры уверены, что матч «Жирона» — «Осасуна» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.