«Жирона» — «Осасуна»: прогноз на матч Примеры

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Примеры «Жирона» — «Осасуна».

Ставка: «Жирона» победит за 1.80.

«Жирона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1) и разгромно уступила мадридскому «Атлетико» (0:3). Удастся ли Мичелу Анхелю в сжатые сроки наладить механизмы и одержать первую победу в новом сезоне? Вернёмся к этому вопросу чуть позже.

У «Осасуны» очень похожая ситуация. Летом она рассталась с важными футболистами, в том числе с капитаном — Давидом Гарсией. Он перебрался в катарский клуб — «Аль-Райан». Качественных замен ушедшим найдено не было.

Кроме того, «красные» пережили смену главного тренера. Их возглавил Висенте Морено, ранее работавший с аутсайдерами — «Эспаньолом» и «Альмерией». Начали здорово: сыграли вничью с «Леганесом» (1:1) и победили «Мальорку» (1:0). Впрочем, в обоих случаях выступали дома, и в соперниках были явные андердоги, ещё до конца не привыкшие к летним переменам.

Что из себя будет представлять обновлённая «Осасуна», будет понятно чуть позже. Для «Жироны» встреча станет первой на домашнем стадионе. Поддержка родных трибун должна помочь ей выиграть впервые в сезоне. Заключить пари на победу подопечных Мичела Анхеля в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Без ушедших футболистов будет непросто. У наставника наверняка уйдёт время на поиск новых лидеров. Но разница в классе исполнителей и своё поле — достаточный задел для долгожданной победы.