«Реал Сосьедад» — «Алавес»: ставка Игоря Семшова на игру Примеры 28 августа

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Реал Сосьедад» — «Алавес».

Ставка: победа «Алавеса» за 6.00.

«Реал Сосьедад» в предыдущем туре одержал свою первую победу в сезоне, обыграв на выезде «Эспаньол» со счётом 1:0. Первые три очка в чемпионате команде Иманола Альгуасиля принёс точный удар в исполнении Такефусы Кубо.

«Алавес» же набрал одно очко в двух играх. После гостевого поражения от «Сельты» (1:2) подопечные Луиса Гарсии Пласы сыграли у себя в Витории нулевую ничью с «Бетисом».

В прошлом сезоне «Алавес» проиграл дома команде из Сан-Себастьяна 0:1, а на поле «Реала Сосьедад» была зафиксирована ничья 1:1.

Силы команд примерно равны, новая встреча между ними получится крайне упорной. И всё решит один забитый мяч. В пользу гостей из Витории. «Алавес» одержит свою первую победу в чемпионате», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».