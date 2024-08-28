«Атлетик» — «Валенсия»: ставка Игоря Семшова на матч 3-го тура Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Примеры «Атлетик» — «Валенсия».

Ставка: победа «Атлетика» в один мяч за 4.30.

«Атлетик» пока что набрал лишь одно очко в двух стартовых турах чемпионата и находится в нижней части турнирной таблицы. В предыдущей встрече подопечные Эрнесто Вальверде играли в гостях с «Барселоной» и уступили 1:2. Единственный свой мяч баски забили с пенальти в конце первого тайма, когда точно пробил Ойан Сансет. Ранее команда из Бильбао сыграли дома вничью с «Хетафе» (1:1).

«Валенсия» же и вовсе пока очков не имеет. Команда Рубена Барахи также уступила «Барселоне», только дома (1:2), а во 2-м туре проиграла на выезде «Сельте» (1:3), ведя в счёте после гола Диего Лопеса.

У обеих команд очень обширный список травмированных футболистов. У «Атлетика» он состоит из пяти игроков, а у «летучих мышей» – из четырёх.

В прошлом сезоне в Бильбао команды сыграли вничью 2:2. А в Валенсии победили хозяева 1:0.

Голы в новой встрече обязательно будут. Как и победа одной из команд. Скорее всего, выиграют хозяева с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».