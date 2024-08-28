«Карабах» — «Динамо» Загреб: прогноз Семёна Зигаева на игру Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Карабах» — «Динамо» Загреб.

Ставка: ТБ 3 за 1.85.

«Карабах» стартовал в этом розыгрыше Лиги чемпионов со второго квалификационного раунда, а соперником стал скромный «Линкольн», представляющий Гибралтар. Азербайджанская команда легко прошла своего оппонента с общим счётом 7:0. А дальше был настоящий триллер, «Карабаху» предстояло сыграть против «Лудогорца», в Баку сильнее были болгары со счётом 2:1. Ответный матч в Разграде завершился 3:2 в пользу гостей, а в дополнительные два по 15 они забили ещё четыре! И прошли в решающую стадию.

Загребское «Динамо» уверенно начало защиту титула чемпиона Хорватии, уже позади четыре тура, и во всех столичная команда добыла победы. Небольшие проблемы были лишь в выездной встрече против «Осиека», а в целом пока динамовцы уверенно играют во внутреннем первенстве. 12 очков, разница 12:2, и уже есть небольшой отрыв от «Риеки».

Первая встреча прошла в Загребе и завершилась уверенной по счёту победой хозяев. Пьяца забил первый мяч, а во втором тайме Куленович оформил дубль, итоговые 3:0. Но счёт неправильно отражает происходившее в Хорватии, «Карабах» атаковал не меньше, да и по воротам бил столько же, а вот с точностью ударов уже были проблемы.

Одно чудо азербайджанцы уже совершили, смогут или нет повторить – вопрос непростой. Зато точно можно предположить, что команда Гурбанова будет стараться играть в атаку. Такой вариант чреват ответными быстрыми контратаками, а потому наш вариант: тотал больше 3», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».